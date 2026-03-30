この4月に番組放送開始から20周年を迎える、日本テレビ報道局のニュース番組 毎週月〜金 あさ4:30〜5:50（関東地域ほか）放送の「Oha!4 NEWS LIVE」。これまで番組のテーマソングはHY、ケツメイシ、高橋優の3組のアーティストが担当してきた。そして20年の節目となる今年は、スリーピースバンド・サバシスターが担当。この日のオープニングで楽曲『朝がきて』をお披露目した。■ロックバンド・サバシスター×じぶんごとのニュ