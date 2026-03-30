◇ア・リーグブルージェイズ5―2アスレチックス（2026年3月29日トロント）ブルージェイズの岡本和真内野手（29）が29日（日本時間30日）、本拠でのアスレチックス戦に「5番・三塁」で先発出場。4回の第2打席で右中間席へメジャー1号本塁打を放つなど、4打数1安打1打点。チームは5―2で勝利して開幕3連勝を飾った。3点リードの4回先頭で迎えた第2打席だった。1ボールからの2球目、96.4マイル（約155.1キロ）の直球を完璧