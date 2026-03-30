2026年3月26日、韓国・ヘラルド経済は「韓国居住者は1年間で、たばこ300本と同等の有害物質を吸っているという驚きの分析が出た」と伝えた。有害物質とは微小粒子状物質（PM2．5）。ソウルを基準にすると、１年間でたばこ300本分、とりわけ3月は1カ月でたばこ2箱分の有害物質を体に取り込んでいるという。スイスの空気質分析会社「IQAIR」は、先ごろ発表した「2025世界空気質報告書」で、韓国の大気質汚染水準を「143カ国中55位」