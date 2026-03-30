◇第98回選抜高校野球大会第10日準決勝大阪桐蔭3―2専大松戸（2026年3月29日甲子園）【記者フリートーク】大阪桐蔭のエースとしての振る舞いは、前主将から叩き込まれている。吉岡は、前チームの背番1を背負った中野大虎（現ENEOS）から伝えられてきた。「エースは抑えるだけが仕事ではない。投げられない時もエースとしてできることはある」。登板していない試合で中野は、自身がベンチに戻るたびに修正点などを教えて