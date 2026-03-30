日本テレビ系朝の情報番組『ZIP!』（月〜金前5：50〜前9：00※一部地域を除く）が、きょう30日の放送からリニューアルする。それに合わせ、ポスタービジュアル、新テーマソングが公開された。【写真】新色が追加！『ZIP!』新ロゴ今回公開されたポスタービジュアルでは、水卜麻美アナウンサーとレギュラーの曜日パーソナリティーが青空に大きくジャンプし、その軽やかに宙を舞う姿と晴れやかな表情によって、新たに生まれ変わ