◇第98回選抜高校野球大会第10日準決勝中京大中京1―2智弁学園（2026年3月29日甲子園）中京大中京（愛知）は29年ぶりの決勝進出を逃した。3回に先制し、先発の安藤歩叶（3年）が5回無失点の力投。太田匠哉（3年）が代わった直後の6回に自身の失策などで同点にされ、8回に決勝点を献上した。高橋源一郎監督は継投について「（安藤が）相手打線とタイミングが合ってきていた。あのまま抑えられるほど智弁さんは甘くない