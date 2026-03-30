俳優の土屋太鳳とtimeleszの佐藤勝利が主演を務め、4月8日からスタートするテレビ朝日系連続ドラマ『ボーダレス〜広域移動捜査隊〜』（毎週水曜後9：00）の主題歌が矢沢永吉の新曲「BORDER」に決定した。【場面ショット】クールな表情…「移動捜査課」の佐藤勝利同曲は矢沢が同ドラマのために書き下ろし、作詞は森雪之丞が担当した大人のロックンロールナンバー。キック＆ベースが生み出す上質なアーバングルーヴの上に、矢