◇第98回選抜高校野球大会第10日準決勝大阪桐蔭3―2専大松戸（2026年3月29日甲子園）準決勝2試合が行われた。智弁学園（奈良）は中京大中京（愛知）に2―1で競り勝ち、優勝した16年以来10年ぶりの決勝進出。エース・杉本真滉投手（3年）が7安打1失点で完投した。大阪桐蔭は専大松戸（千葉）を3―2で破り、春夏合わせて10度目の優勝に王手。吉岡貫介投手（3年）、川本晴大投手（2年）による継投で逃げ切った。決勝はあす3