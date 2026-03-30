自民党は２０２６年度予算案への賛成を取り付けるため、日本保守党と３０日に、条件面などを協議する方向で調整に入った。同党が重視するスパイ防止法で両党が協議に入ることなどで合意したい考えだ。参院で与党は過半数（１２４議席）まで４議席足りず、保守は２議席を持っている。複数の自民幹部が明らかにした。自民からは松山政司参院議員会長ら、保守からは百田代表らが出席し、国会内で会談する。自民はすでに水面下で保