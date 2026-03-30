東京女子プロレス２９日の両国国技館大会で、衝撃のプロレスデビューを果たした声優・歌手の上坂すみれ（３４）が独占インタビューに応じ、胸中を激白した。１０日に甲田哲也代表をサーベルでぶん殴り、この日のアイアンマンヘビーメタル級時間差入場バトルロイヤル戦出場を実現。試合では、創作昔話からビクトル式ひざ十字固めまで駆使して勝利し、王座を奪取した。デビュー戦勝利への道は、どんなものだったのか――。――新