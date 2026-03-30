少子化対策に特効薬はない。女性に育児の負担が偏っていることや、婚姻数の減少、低収入による将来への不安など、様々な要因が複雑に絡み合っているからだ。だからといって現状を放置していたら経済の活力は失われ、社会保障制度の維持も難しくなる。官民が総力を結集し、できることから着実に手を打つ必要がある。有識者や若者らでつくる「未来を選択する会議」が、人口減少対策に関する提言をまとめた。従来の経済的な支援