ベネズエラの反米政権を転覆させた上、イランを攻撃して世界に大混乱を招いている中で、今度はキューバを支配する野心を露（あら）わにする。トランプ米大統領が、意に沿わない相手国の主権を踏みにじり、力による介入を続けていることに憂慮を禁じ得ない。トランプ政権が年明けに南米の産油国ベネズエラを攻撃し、石油権益を管理下に置いたことにより、カリブ海の社会主義国キューバは、主にベネズエラから輸入していた石油