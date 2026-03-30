早稲田大の大隈講堂（東京都新宿区）で４月に開催予定だった杉原千畝（１９００〜８６年）に関する講演会が延期されることがわかった。早大側は、国際情勢など様々な状況を踏まえ、来場者らの安全確保などを考えて判断したとしている。杉原は、第２次世界大戦中、リトアニアの領事館でユダヤ人に日本通過ビザを発給した外交官。早大高等師範部（現・教育学部）で学んだ杉原の没後４０年などを記念し、４月１４日に「ＮＰＯ杉原