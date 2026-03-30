日本テレビ系4月期土曜ドラマ『タツキ先生は甘すぎる！』（4月11日スタート、毎週土曜後9：00）の制作発表会がこのほど行われ、主演の町田啓太をはじめ、松本穂香、藤本美貴、比嘉愛未、江口洋介が登場した。3人の子を持つ母親である藤本が、子どもとのコミュニケーションについて町田にアドバイスしたことを明かした。わちゃわちゃ楽しそう！子どもたちと写真を撮る町田啓太＆藤本美貴ら本作は、学校に行けない子どもたちが