トヨタ自動車子会社の販売会社「トヨタモビリティ東京」（東京都港区）が、顧客の下取り車を中古車業者に簿外で「転売」する取引を繰り返していたことが、関係者の話でわかった。一連の簿外取引は、東京国税局の税務調査で発覚し、販売会社は転売益分の約４０００万円について仮装・隠蔽（いんぺい）を伴う所得隠しにあたると指摘された。関係者によると、同社の複数の営業社員は、新車を購入する顧客が下取り車の査定額に納得