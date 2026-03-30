◇第98回選抜高校野球大会第10日準決勝中京大中京1―2智弁学園（2026年3月29日甲子園）【みんなイイじゃん】10年前、中京大中京の高橋源一郎監督は沖縄の知人に伝えられた。「中学野球のチームをつくります。良い選手が育てば、愛知に送らせてください」。何年も待ち続け、「ついに育ちました」と連絡が入った。それが背番号16の古堅（ふるげん）優之介（3年）。学校関係者によると、1923年創部で初となる沖縄出身の選手