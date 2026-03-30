参院予算委の集中審議が休憩に入り、委員らと言葉を交わす高市早苗首相＝25日衆院予算委員会は30日午前、高市早苗首相と全閣僚が出席して2026年度暫定予算案に関する質疑を実施する。終了後、採決を経て衆院本会議に緊急上程される。委員会、本会議ともに与党に加え、中道改革連合など野党も賛成し、可決の見込み。直ちに参院へ送付され、同日中に審議、採決を経て成立する運びだ。暫定予算成立は11年ぶり。当初予算案の月内成立