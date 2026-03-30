高羽奈美子さんの夫悟さん＝5日、名古屋市1999年に名古屋市西区のアパートで主婦が殺害された事件で、夫の高羽悟さん（69）が30日、殺人罪で起訴された安福久美子被告（69）に損害賠償を求めて名古屋地裁に提訴したと明らかにする。民法は不法行為から20年で損害賠償請求権がなくなると規定している。安福被告が昨年10月31日に逮捕されるまで、悟さんは請求の相手が不明なまま20年以上が過ぎた。訴訟では規定がハードルとなる