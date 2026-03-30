道路下の空洞の有無を調べる「路面下空洞調査」について、国土交通省は新年度に自治体向けの指針を作る方針を固めた。読売新聞の自治体アンケートでは７割超の自治体が未実施で、自治体管理の道路での陥没事故が年１万件前後も相次ぐ要因の一つとなっている。国交省は具体的な手法や優先して実施すべき路線の考え方を示すなどして、調査を促進させる。空洞調査は、探査車が道路を走行しながら電磁波を照射し、地下の空洞の有無