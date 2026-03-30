警視庁在日中国大使館（東京都港区）の敷地内に侵入したとして、陸上自衛隊員が逮捕された事件を受け、警察庁は30日、各国の大使館や総領事館などを常時警戒している12都道府県警の警備部長らを東京都内に集め、臨時会議を開く。警察庁は25日、全国の警察に大使館などの警備環境を再確認し、状況に応じて警戒要員を増やすことなどを求める通達を出した。事件は24日に発生。警視庁は建造物侵入容疑で陸上自衛隊えびの駐屯地所