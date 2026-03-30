NHK Eテレで放送中の初心者向け手話学習番組「みんなの手話」に登場する番組キャラクターのパペット「龍（ドラゴン）」が4月3日放送から、歌手の小林幸子（72）をモチーフにした新キャラ「サチドラ」にリニューアル、小林は番組にも声優としてレギュラー出演することになった。かつては、シュドラとして黒柳徹子（92）も担当したこともある。今回、小林の「サチ（幸）」と「ドラゴン」の組み合わせることで「幸せを連れてくるド