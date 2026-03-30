昨年１１月に引退したフィギュアスケート女子の元世界選手権女王エリザベータ・トゥクタミシェワ（２９）が、フィギュアスケート世界選手権（チェコ・プラハ）男子でイリア・マリニン（２１＝米国）が驚異的な高得点で圧勝したことを疑問視した。マリニンはクワッドアクセル（４回転半ジャンプ）など高難度ジャンプを次々と決め、世界歴代３位の合計３２９・４０点で圧巻の３連覇。銀メダルの鍵山優真（オリエンタルバイオ・中