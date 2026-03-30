日本サッカー協会（ＪＦＡ）の宮本恒靖会長（４９）が２９日、２期目（任期２年）をスタートさせた。この日、都内で評議員会と理事会が行われ、宮本会長の続投が正式決定。同会長は「日本サッカーの未来をつくるために、挑戦と実行をしていく」と力を込めた。かねて掲げる女子サッカーの拡大などを進めるとともに、国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）理事選立候補の準備を進めている。２０３９年以降の女子Ｗ杯をはじめ、アジアカッ