ボクシングのＷＢＣ世界バンタム級タイトルマッチ（５月２日、東京ドーム）で、王者・井上拓真（３０＝大橋）と元世界４階級制覇王者で同級４位・井岡一翔（３７＝志成）の激突が迫るなか、専門家による予想も熱を帯びている。元東洋太平洋スーパーバンタム級王者でＷａｋｅＲｉｓｅ会長の和気慎吾氏がＹｏｕＴｕｂｅ「和気慎吾リーゼントチャンネル」で、フレアジム会長の赤井祥彦氏と注目の一戦について意見を交わした。赤