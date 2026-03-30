ボクシングヘビー級10回戦ボクシングのヘビー級（10回戦）で、衝撃的なKO劇とその後のリング上の混乱が波紋を広げている。28日（日本時間29日）、英マンチェスターで行われた一戦で、WBA・WBO同級1位の21歳モーゼス・イタウマ（英国）が、WBA・WBO同級10位ジャーメイン・フランクリン（米国）に5回KO勝ちした。左アッパーがクリーンヒットし、前のめりに崩れ置いたフランクリン。だが陣営はレフェリーのストップに猛抗議。これに