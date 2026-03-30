くたびれたスニーカーを履き続けていると、コーデ全体がどこか古い印象に見えてしまうことも。そんな足元を更新するなら【グローバルワーク】の「新作スニーカー」に注目です。上品なカラーやさりげないグリッター、今っぽい厚底など、大人のコーデに取り入れやすいデザインが登場しています。足元のおしゃれを更新してくれそうな一足をぜひチェックして。 シンプル