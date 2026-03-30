歌手の矢沢永吉（７６）が４月８日放送のテレビ朝日系連続ドラマ「ボーダレス〜広域移動捜査隊〜」（水曜・後９時）の主題歌「ＢＯＲＤＥＲ」を担当することが２９日、分かった。書き下ろしの新曲だ。同作は女優・土屋太鳳（３１）、「ｔｉｍｅｌｅｓｚ」佐藤勝利（２９）がダブル主演。複雑化する事件に立ち向かうため、捜査本部が「移動捜査課」としてトラックで現場へ爆走する。ソロ活動５０周年を迎えてなお、精力的に活