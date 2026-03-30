俳優の町田啓太がこのほど、主演する来月１１日放送開始の日本テレビ系連続ドラマ「タツキ先生は甘すぎる」（土曜・後９時）の制作発表会を同局の生田スタジオで行った。舞台は不登校の子どもたちの居場所・フリースクール。子どもと時に笑い、泣き、迷いながらも多様化する生き方に希望を見いだしていくヒューマンドラマ。町田はフリースクールのスタッフ・タツキ先生を演じる。子ども役は、小学生から高校生までの２０人ほ