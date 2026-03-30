俳優の江口洋介がこのほど、神奈川県内で４月１１日スタートの日本テレビ系連続ドラマ「タツキ先生は甘すぎる！」（土曜・後９時）の記者会見に登壇した。さまざまな事情で学校に行けない、行きたくない子どもたちの居場所となるフリースクール「ユカナイ」を舞台に、スタッフと子どもたちが希望を見いだすオリジナル・ヒューマンドラマ。町田啓太が主演を務める。江口は、私立大学の心理学教授で「ユカナイ」の代表・三雲英