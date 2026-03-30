◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人６―１２阪神（２９日・東京ドーム）巨人が終盤に失点を重ねて阪神に敗れ、１４年ぶりに開幕カード負け越しを喫した。最大４点のリードを許すも、ダルベック、泉口のアーチなどで一時は逆転に成功したが、昨季、鉄壁を誇ったＲ・マルティネス投手（２９）、大勢投手（２６）の“勝利の方程式”不在の救援陣が粘り切れず、８、９回で７失点。悔しい星を落としたが、大勢は３１日の中日戦（バンテリンＤ