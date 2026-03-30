巨人の育成左腕・代木大和投手（２２）が、ファーム・リーグに参入しているハヤテに派遣されることが２９日、分かった。近日中に発表される。巨人では「ファーム・リーグ参加球団規程」に基づき、２４年は育成右腕の木下、昨季は当時育成左腕の山田、育成右腕の田村を派遣していた。代木は２１年ドラフト６位で入団。２４年４月に「左肘内側側副靱帯（じんたい）再建術」を受け、昨季から育成で再出発。復帰後は自己最速の１５