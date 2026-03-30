オリックス・平野佳寿投手（４２）が「史上初」の偉業を達成した。「任されたところを一生懸命に投げるだけ」。田嶋が１回降板となり、役目は５回。８人リレーの４番手だ。佐藤に一発は浴びたが、１死から中島を宝刀フォークで空振り三振。同じクローザーの岩瀬、高津、佐々木もできなかった通算２５０セーブと１０００奪三振をクリアした。プロ２１年目は投手コーチ兼任で迎えた。「どういう風に兼任をしていましたか？」と質