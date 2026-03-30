ＷＥＳＴ報知では「Ｈｏ！ットルーキーズ」と題して、各競技の新人を随時紹介する。今回は、ラグビー・リーグワンの神戸。１月に新人６選手が加入した。アーリーエントリー制度のユーティリティバックス（ＵＴＢ）上ノ坊駿介（２２）＝天理大＝は、同制度ではクラブ史上最速となる第７節の静岡戦（２月７日）で先発デビュー。先制を含む３トライを挙げる活躍で勝利に貢献した。７試合続けてスタメンの黄金ルーキーは、貪欲にレベ