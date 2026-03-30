阪神・森下が、自身＆チーム今季１号ソロで阿部巨人にトドメを刺した。２点リードの９回１死。石川の甘く入ったスクリューを見逃さず、虎党が陣取る左翼席に放り込んだ。「自分が打つ前に（みんな）粘りを見せてくれたので、あの一発につながった。（代打で決勝点をもたらした木浪）聖也さんの執念というか、やってくれたおかげ」。開幕３戦目までの１２得点は９６年の巨人との同２戦目（東京Ｄ）以来、３０年ぶりだ。開幕戦に