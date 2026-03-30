慣れ親しんだ場所なのに、どこかフレッシュな気持ちになれた。１―０の９回２死。広島・栗林良吏投手（２９）は９５球目で板山を空振り三振に封じると、高校球児のように雄たけびを繰り返した。元守護神が２７２登板目のプロ初先発で、１人しか走者を許さない準完全試合。それも、１００球未満の完封「マダックス」で成し遂げた。「今日という日を忘れない」。お立ち台で、余韻に浸った。７回まで完全投球も、８回先頭の細川に