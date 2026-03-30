◆第５６回高松宮記念・Ｇ１（３月２９日、中京競馬場・芝１２００メートル、良）第５６回高松宮記念・Ｇ１は２９日、中京競馬場の芝１２００メートルで争われ、１番人気のサトノレーヴ（ルメール）が最後の直線で抜け出すと２馬身差で快勝した。コースレコードに０秒１迫る１分６秒３のレースレコードで、同じ堀宣行調教師（５８）＝美浦＝が管理した１０、１１年の覇者キンシャサノキセキに続く史上２頭目の連覇を飾った。１