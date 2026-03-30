来年１月に任期満了を迎える宮崎県知事選に出馬する意向を固めた元同県知事の東国原英夫氏（６８）が３０日までに都内で取材に応じ、宮崎の未来について語った。九州内の地域格差、観光の停滞、外国人労働者の必要性、行政のＡＩ化、新幹線構想まで披露した。現職の河野俊嗣氏（６１）が５選を目指し、出馬すると表明している。前回２０２０年１２月の知事選では、異例の「現職ＶＳ元職」対決となり、事実上の一騎打ちに。大激戦