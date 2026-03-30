◆米大リーグブルージェイズ５ー２アスレチックス（２９日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）が２９日（日本時間３０日）、アスレチックス戦に「５番・三塁」でスタメン出場し、メジャー１号を放った。チームは３連勝を飾った。３点をリードした４回先頭の２打席目に待望の一発が生まれた。１ボールから先発右腕・モラレスの９６・４マイル（約１５５・１キロ）を逆方向にはじ