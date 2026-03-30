俳優町田啓太（35）がこのほど、神奈川県内で、主演の日本テレビ系ドラマ「タツキ先生は甘すぎる！」製作発表会見に登壇した。同作は、学校に行きたくない子供たちが安心して過ごせる居場所、フリースクールを舞台に、町田演じる主人公の先生・浮田タツキがアートや遊びを通して、子供たちが奥底に閉じ込めた気持ちを見つけていく物語。多様化する生き方に希望を乱していくヒューマンドラマとなっている。この日は普段の撮影さなが