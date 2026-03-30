歌手小林幸子（72）が、4月3日スタートの2026年度のNHK Eテレ「みんなの手話」（金曜午後2時35分、再放送翌金曜午前11時30分）で番組キャラクターの龍「サチドラ」の声優を務め、出演もすることが29日、分かった。このほど、初回収録が行われ、日刊スポーツの取材に応じた。同番組は1990年（平2）に放送開始。4月から37年目に入る。小林が声を演じるサチドラは、手話とハッピーな事が好きなドラゴン。21〜23年度は女優黒柳徹子（92