タレントの板野友美が3月29日放送のABEMA『秘密のママ園2』に出演。夫であるヤクルトスワローズ・高橋奎二投手との「育児の役割分担」と、意外な厳格さを明かした。【映像】高橋奎二の自宅ベッドでの“寝かしつけ風景”番組内の「秘密のアフタヌーンティー」コーナーで、視聴者からの「夫が娘に甘すぎて、自分ばかりが嫌われ役（叱り役）になってしまう」という悩みが紹介されると、板野は自身の家庭事情を語り始めた。アス