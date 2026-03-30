ロック歌手矢沢永吉（76）が、テレビ朝日系「ボーダレス〜広域移動捜査隊〜」（4月8日スタート、水曜午後9時）に、書き下ろし主題歌「BORDER」を提供することが29日、分かった。土屋太鳳、佐藤勝利がダブル主演する同ドラマは、捜査本部機能を備えた大型トラックが爆走する物語。矢沢は「番組のイメージを聞いた時、僕の中でこれはマイナーコードの世界観というか…そこを意識して書きました。どうぞ皆さん聴いてみてください」