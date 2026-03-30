韓国代表の主将ソン・フンミンは昨夏、トッテナムを退団し、ロサンゼルスFC（LAFC）に新天地を求めた。その移籍がもたらした経済効果は、メジャーリーグのロサンゼルス・ドジャースでプレーする大谷翔平に近いものがあるという。韓国メディア『Xports News』は「『ソン・フンミン＋大谷』韓国と日本の史上最高の組み合わせが狂っている。アジアスポンサーシップの新たな波。米メディアがソン＋大谷効果に注目」と見出しを打っ