今季からメジャーに移籍したブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）と、ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）が２９日（日本時間３０日）、そろってホームランを放った。まずは、本拠地・アスレチックス戦に「５番・三塁」でスタメン出場した岡本。開幕からの２戦は本塁打こそ出ていなかったが、８打数３安打の打率３割７分５厘でチームの２連勝発進に貢献していた。３点リードした４回先頭の２打席目に、１ボールから先