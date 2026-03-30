◇女子ゴルフツアーアクサ・レディース最終日（2026年3月29日宮崎県UMKCC（6539ヤード、パー72））宮崎県出身の永峰咲希（30＝ニトリ）が地元の大会で劇的逆転優勝を飾った。首位と2打差の5位から出て1イーグル、6バーディー、2ボギーの66をマーク。4連続バーディー締めで通算13アンダーとし、元世界ランク1位の申ジエ（37＝韓国）を2打差でかわし、昨年7月の資生堂・JALレディース以来のツアー通算4勝目を挙げた。最終1