「明治安田J2・J3百年構想リーグ」の第8節が29日に行われ、西A組のアルビレックス新潟は敵地でFC大阪と対戦し、両軍スコアレスで突入したPK戦の末に4―3で勝利した。GKバウマン（29）が相手の5人目を止めて何とか勝ち点2を手にした。まだまだ攻撃で課題が多く、順位は4位のまま。次節は4月4日で、ホームで金沢と対戦する。互いに1本ずつ外し、迎えた5人目。先行の落合が決め、止めれば決着がつく場面でバウマンの勘がさえた。