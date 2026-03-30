読者の皆さんこんにちは。最近は小倉での落車の影響もあり、しっかりとしたトレーニングができていません。年も年ですし、少しずつ上向くよう自分なりに向き合っている最中です。先日、嘉永泰斗君の祝賀会に出席するために熊本へ行ってきました。行きの新幹線でのこと。先輩から聞いた節約方法を試しました。大阪までは“のぞみ”の指定席。大阪から熊本までは“さくら”の指定席に2分割。グリーン席は通常2列×2列の配置です