■MLBアストロズーエンゼルス（日本時間30日、ダイキンパーク）アストロズの今井達也（27）が本拠地でのエンゼルス戦にメジャー初登板、2回2/3、76球を投げて、被安打3、奪三振4、四死球4、失点4（自責点4）。味方に2回、4点を先制してもらったが、3回に4失点とゲームを作れず、76球中、ストライクが36球と制球に苦しむ登板となった。今井はキャンプ中に4度実戦登板して、無失点と好投。開幕4戦目での先発を勝ち取った。2度目と