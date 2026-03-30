◇サッカー国際親善試合日本1ー0スコットランド（2026年3月28日グラスゴー）【ズバッと採点CHECK木本新也】新布陣3―1―4―2に可能性を感じた。相手を背負える上田と、推進力ある塩貝の2トップは相性が良く、連係を磨けばさらに脅威が増すはず。右の堂安、伊東、左の三笘、中村のコンビはどちらもシャドー、ウイングバックをこなせるため臨機応変にポジションを入れ替えて流動的に攻撃できる。1ボランチ鎌田の配球力、く