名古屋市錦のネットカフェで生まれて間もない赤ちゃんの遺体が見つかり、20歳の女が逮捕されました。警察によりますと、きのう午前7時過ぎ、中区の繁華街・錦3丁目の「快活CLUB 名古屋錦店」で「個室から異臭がする」と従業員から警察に通報がありました。駆けつけた警察官が個室に入ると、生まれて間もない赤ちゃんの遺体が、タオルにくるまれた状態で見つかりました。警察はその場にいた岐阜県可児市の自称・店員、今井三結